Michelle Obama faz homenagem a Chance the Rapper na premiação BET Awards

A ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama, surpreendeu o rapper Chance The Rapper na noite de domingo, 25, durante a premiação BET Awards, voltada para a cultura afro-americana na música, televisão e cinema. Através de um vídeo, Michelle Obama fez uma homenagem ao rapper por seus trabalhos filantrópicos.

Tanto os Obama quanto Chance the Rapper possuem origens na cidade de Chicago e é lá que o jovem rapper, de apenas 24 anos, possui trabalhos voltados para o sistema de educação e, também, obras de caridade.

"Barack e eu sentimos muito em não poder estar aí pessoalmente", iniciou a ex-primeira dama. "Mas, por favor, saiba que estamos com você em espírito e que nós estamos muito orgulhosos de você, Chance."

Em seu discurso para homenagear o rapper, Michelle revelou que os Obama conhecem a família de Chance desde que ele era um "bebê rapper". "Com seus intensos esforços, Chance está mostrando para os jovens que eles importam. Que eles possuem algo dentro deles que vale a penas ser expressado", disse a ex-primeira dama. "Eles têm muito a contribuir para os EUA."

Depois de fazer parcerias com Madonna e Justin Bieber, Chance the Rapper fez história em 2017 ao ser o primeiro artista negro de hip-hop a vencer o Grammy de artista revelação desde Lauryn Hill em 1999. Além disso, Chance deixou para trás nomes de peso como Kanye West e Drake e conquistou no Grammy 2017 os troféus de melhor performance de rap e melhor álbum de rap.