Michel Teló lança disco na Espanha e compara 'Ai Se Eu Te Pego' ao hit 'Macarena'

MADRI - O cantor Michel Teló, conhecido ao redor do mundo com a música Ai Se Eu Te Pego, compara seu sucesso internacional com o antigo hit "Macarena", embora acredite que sua carreira não se resuma a uma canção de sucesso.

Com mais de 18 anos na estrada como músico, Teló não teme que o arrasador sucesso de Ai Se Eu Te Pego ofusque o resto de seu trabalho. "Vou trabalhar essa canção ao máximo. Trata-se de uma oportunidade fantástica que eu tenho que aproveitar", afirma o artista, que, nesta terça-feira, faz o lançamento do disco Na Balada na Espanha.

A música Ai Se Eu Te Pego, que abre o repertório do disco, acabou sendo reconhecida internacionalmente no último ano graças ao jogador Cristiano Ronaldo, que comemorou um de seus gols com a coreografia que acompanha a canção. Na ocasião, o jogador do Real Madrid seguia o lateral brasileiro Marcelo, o qual deve ter ensinado a dança ao craque português.

A partir deste episódio, o Ai Se Eu Te Pego ficou durante oito semanas consecutivas no topo da lista do iTunes na Espanha e acabou se espalhando para outros países da Europa, como Portugal, França, Itália, Alemanha e Suécia, onde também alcançou a liderança.

Apesar da grande exposição ao redor do mundo, a música de sucesso do cantor sertanejo ainda está longe do feito alcançado por Macarena, do duo espanhol Los Del Rio, que se transformou na canção latina mais vendida na história da música após 4 semanas no topo da lista de sucessos da prestigiada revista Billboard.

No entanto, a "dancinha" de Cristiano Ronaldo mudou a vida do músico, como ele mesmo destaca. Segundo Teló, o jogador foi um dos principais responsáveis pelo grande sucesso que a música faz na Espanha.

"Balada significa festa", explica aos espanhóis o cantor sertanejo, que destaca que esse é o espírito do disco que agora chega à Espanha. "Trata-se de um álbum festivo, com 15 canções gravadas ao vivo. Todas elas encorajadas e felizes, com muita energia positiva, para dançar e se divertir", destaca Teló.

Assim como Ai Se Eu Te Pego, que não é uma composição original de Teló, o restante das músicas do álbum Na Balada são versões de canções de outros artistas.

Desde que deixou o grupo Tradição para iniciar sua carreira solo, o cantor sertanejo deixou "de lado suas letras" para começar a "buscar e produzir canções, dando oportunidades aos novos compositores".

Ai Se Eu Te Pego é uma canção mais ou menos antiga, que já foi gravada em muitos estilos, incluindo o funk", explica o músico, que em sua própria versão optou pelo sertanejo, um gênero que segue desde o início de sua carreira. "É algo entre o pop e o country americano", explica Teló ao público espanhol.

Segundo o cantor, a "canção parecia que tinha sido feita para ele cantar e, neste mesmo dia, já tinha adquirido os direitos da música. Na semana seguinte, Teló já estava interpretando e gravando a música ao vivo.