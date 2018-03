Michael tinha medo de acabar como Elvis, diz Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley disse nesta sexta-feira em sua página pessoal que Michael Jackson, com quem foi casada, "tinha medo de acabar como Elvis Presley".

Lisa Marie, filha de Elvis, confessou seus pensamentos em sua página no "MySpace", onde reconheceu que o próprio Michael "já sabia qual seria seu fim".

"Era um fim que ele já imaginava. Mas o que eu nunca imaginaria era quando aconteceria, e isso é o que mais dói", disse Lisa Marie, que foi casada com o "rei do pop" entre maio de 1994 e janeiro de 1996.

Após a morte de Michael, nesta quinta-feira, Lisa Marie afirmou que "chegou o momento de dizer o que nunca foi dito antes, porque é preciso que as pessoas saibam a verdade pelo menos uma vez".

A filha de Elvis disse que seu curto casamento não foi uma armação, como foi publicado na imprensa, e que decidiu se divorciar porque se sentiu "perdida tentando salvá-lo do inevitável, do que acabou acontecendo".

Lisa Marie lembrou uma conversa que teve com Michael há 14 anos, na qual falaram das circunstâncias da morte de Elvis, encontrado sem vida, aos 42 anos, em um banheiro de sua mansão, em 1977.

A causa oficial da morte do "rei do rock" foi um problema cardíaco, mas existiram suspeitas de abusos de remédios. "Em um momento específico dessa conversa, (Michael) parou, me olhou intensamente e me disse com calma e segurança: 'Tenho medo de terminar como ele, da maneira como ele morreu'", afirmou.

Lisa Marie confessou que esta conversa surgiu de maneira clara em sua memória quando soube da morte de seu ex-marido. "Estou aqui vendo as notícias (...), a multidão no hospital, a cobertura da imprensa, a causa da morte e o que pode ter o levado a esta situação, e a lembrança desta conversa não sai da minha cabeça", escreveu.