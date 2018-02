Michael Stipe canta para tripulantes do Atlantis

SÃO PAULO - Michael Stipe, do R.E.M., acordou os astronautas da nave Atlantis com uma serenata na manhã desta quinta-feira, 14. O vocalista cantou o refrão da música Man on The Moon e mandou uma mensagem para os tripulantes."Bom dia Atlantis, aqui é Michael Stipe, do R.E.M, nósdesejamos a vocês muito sucesso na missão e agradeçemos a todos os homens e mulheres da NASA que trabalharam no ônibus espacial durante essas três décadas. Da Terra, um bom dia pra vocês". O vídeo foi divulgado pela NASA.

Esta semana, os astronautas já foram acordados por Elton John e outros músicos norte-americanos. A Nasa tem a tradição de reproduzir músicas para despertar os astronautas em suas missões espaciais desde o Programa Apollo. Em geral, as faixas são escolhidas pelos controladores de voo e por amigos e familiares dos membros da tripulação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aeronave Atlantis está em sua última missão, a STS-135, que já dura uma semana. Quatro tripulantes fazem parte da última expedição da era dos ônibus espaciais para abastecimento da Estação Espacial Internacional, base fixa da NASA no espaço. Quando voltar à Terra, Atlantis fará parte do acervo de um museu.