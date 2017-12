Michael Jackson vai receber prêmio e cantar na cerimônia Em uma pouco usual aparição pública, Michael Jackson vai cantar Thriller na próxima semana, durante a entrega dos prêmios World Music Awards, anunciaram na quarta-feira os organizadores do evento. O astro pop de 48 anos vai receber o prêmio Diamante, entregue a artistas que venderam mais de 100 milhões de álbuns, na cerimônia do próximo dia 15. Desde que foi absolvido no caso de abuso sexual e um menor em junho de 2005, Jackson está vivendo entre Bahrain e a Irlanda e tem procurado manter-se o mais longe possível da mídia e do público. Em 1982, o artista conquistou oito prêmios Grammy com o disco Thriller, que bateu recordes de vendas com 50 milhões de cópias. Além do sucesso da canção homônima, o disco inclui clássicos como Billie Jean e Beat It. A última vez que Jackson cantou na Grã-Bretanha foi em 1997. Durante 15 anos os prêmios WMA, que elegem os artistas por suas vendas foram entregues em Mônaco, e em 2004 e 2005, nos Estados Unidos. A anfitriã nesta ocasião será a atriz e cantora Lindsay Lohan, enquanto artistas como Beyonce, Mary J. Blige, Katie Melua e Andrea Bocelli vão se apresentar na cerimônia. Entre os cantores que já receberam o prêmio Diamante estão Rod Stewart, Mariah Carey e Céline Dion.