Michael Jackson tinha dois novos discos em projeto, diz site

O cantor americano Michael Jackson, considerado o rei do pop e que morreu no último dia 25 por conta de uma parada cardíaca, estava trabalhando em dois novos projetos, inclusive um disco de composições clássicas, afirmou o compositor David Michael Frank ao site Yahoo! Music.

Frank, com quem o cantor trabalhou no tributo a Sammy Davis Jr. Em 1989, foi contatado por Jackson em maio para ajudá-lo nos novos trabalhos. "Ele tinha duas demos que havia escrito, mas não estavam completas. Para uma delas, já tinha toda a melodia pronta na cabeça, só faltava gravar. Ele foi cantarolando enquanto eu a tocava no piano, e fomos montando as notas. Acho que a gravação que eu fiz é a única cópia dessa música", disse Frank, que se disse surpreso com o conhecimento sobre música clássica do astro.