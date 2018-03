Michael Jackson terá roupa com 300 mil cristais em nova turnê

Depois de anos recluso, parece que Michael Jackson resolveu mesmo retomar sua carreira musical - e extravagâncias. Em sua série de 50 shows em Londres, que começa no dia 13 de julho e termina em março de 2010, o cantor deverá usar um figurino com nada menos que 300 mil cristais Swarovski incrustados, informa a revista especializada em música Rolling Stone, citando um comunicado da produção das apresentações.

De acordo com a publicação, as pedras, de 53 formatos diferentes, aparecerão em 40 tamanhos e 27 cores. O rei do pop causou furor ao anunciar seu retorno aos palcos, e os ingressos para todas as apresentações - que acontecerão na moderna arena O2 - foram vendidos em questão de horas.

O astro de 50 anos disse que a turnê, intitulada This Is It, será sua última na capital britânica. Jackson aparece pouco em público desde sua absolvição em um processo por abuso infantil na Califórnia, em 2005. O cantor já vendeu mais de 750 milhões de discos e recebeu 13 prêmios Grammys.