Michael Jackson será enterrado em 29 de agosto, diz seu pai

O pai do cantor Michael Jackson afirmou que o corpo do "rei do pop" será enterrado no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles, no dia 29 de agosto, quando completaria 51 anos, informou nesta segunda-feira, 17, o jornal americano Daily News.

Veja também:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Joe Jackson, pai de Michael, e a família do cantor, o corpo do artista ainda não foi enterrado, contrariando as declarações do advogado da família na última semana. De acordo com a imprensa americana, o cadáver permanece congelado nas instalações do Forest Lawn à espera de que seus parentes decidam sobre o destino final do "rei do pop", que morreu em 25 de junho por conta de uma parada cardíaca.

A princípio, especulou-se a possibilidade de que fosse enterrado em seu rancho Neverland, opção defendida por um dos irmãos, Jermaine Jackson, o que acabou sendo descartado, devido a problemas legais.

O pai do cantor propôs, na semana passada, que Michael fosse enterrado em Las Vegas, em seu santuário, construído especialmente para a ocasião e que se transformaria em um local de peregrinação para os fãs. Segundo o Daily News, entretanto, a ideia de um enterro no cemitério Forest Lawn ganhou força, conforme disse Joe Jackson.

Neste cemitério, no qual Michael será enterrado em um caixão banhado em ouro, descansam outros artistas, como David Carradine e Bette Davis.