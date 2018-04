Michael Jackson será enterrado com pompa, mas sem multidão

'Thriller', o disco mais vendido da história

Mais de dois meses após sua morte, Michael Jackson será enterrado nesta quinta-feira, 3, no cemitério Forest Lawn de Glendale, em Los Angeles. A cerimônia privada, somente para a família e amigos, sob fortes medidas de segurança contrasta com a cerimônia fúnebre com muitos artistas, um público de 20 mil pessoas e transmitida ao vivo pela TV, realizada no estádio Staples Center de Los Angeles, em 7 de julho.

O cantor, cujo corpo acredita-se que esteja em uma câmara frigorífica no cemitério, será sepultado no Terraço Sagrado do Grande Mausoléu, uma área de acesso restrito, o que deve manter seu túmulo protegido de curiosos, fãs e saqueadores. Michael Jackson morreu em 25 de junho de uma parada cardíaca, considerada pelas autoridades de Los Angeles como um homicídio provocado por "intoxicação aguda por Propofol" e outros cinco medicamentos.

Os Jackson decidiram se despedir do 'rei do pop' em cerimônia íntima, que deve durar 45 minutos, com o réquiem por conta da cantora de soul Aretha Franklin e com a presença da grande amiga do 'rei do pop', a também cantora Diana Ross, segundo informou seu irmão Marlon à imprensa britânica. Marlon disse ainda ao jornal inglês The Mirror que o estilista e o maquiador de Michael arrumaram o cantor como se fosse para seu "último show" e que ele "está pronto para o seu grande dia".

A previsão é de que o corpo de Michael Jackson seja sepultado em um caixão folhado a ouro às 19 horas locais, aproximadamente às 23 horas no Brasil, conforme informou Jesse Derris, da agência de relações públicas Sunshine & Sachs, contratada pela família do artista para tratar com a imprensa.

O site TMZ estima que o custo da cerimônia supere os US$ 150 mil. Seja qual for o valor, será pago pelo Fundo Michael Jackson, uma figura jurídica administrada pelos advogados do cantor, por decisão tomada nesta quarta, 2, pelo juiz da Corte Superior de Los Angeles Mitchell Beckloff, a pedido da mãe de Michael, Katherine.

Todas as entradas do cemitério neoclássico de muros altos, que exige identificação com foto dos visitantes, serão fechadas. Lá estão enterrados símbolos da fase de ouro de Hollywood, como Clark Gable, Jean Harlow e Carole Lombard, além de ícones como Humphrey Bogart, Nat King Cole, Walt Disney, Errol Flyn e Jimmy Stewart.

O guia turístico Scott Michaels, especializado em mostrar sepulturas de celebridades a turistas, explicou ao jornal americano Los Angeles Times que "há câmeras por toda parte no cemitério e se você estiver apenas andando pelas tumbas os seguranças vão te encontrar e fazê-lo sair", disse.

O recado da polícia aos fãs do 'rei do pop' é claro: "Não tentem se aproximar, porque não serão capazes nem sequer de ver o verde da grama de Forest Lawn", alertou o sargento Tom Lorenz.