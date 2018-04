Michael Jackson segue no topo dos ranking de vendas dos EUA

Vinte dias após sua morte, o cantor americano Michael Jackson segue liderando as vendas de discos nos Estados Unidos, com mais de um milhão de unidades vendidas apenas na última semana.

A busca pelos trabalhos do "rei do pop" parece aumentar dia após dia desde 25 de junho, quando ele morreu em Los Angeles em decorrência de uma parada cardíaca. Segundo informação da empresa Nielsen SoundScan, foi registrado um aumento de 37% nas vendas nos últimos sete dias.

Até o último domingo, foram 2,3 milhões de álbuns comprados por fãs do cantor. "Number Ones" continua como o CD mais vendido nos EUA pela terceira semana consecutiva, com vendas de 349 mil cópias. Logo atrás aparece "Thriller", disco mais vendido de toda a história, com 264 mil unidades. "Essential Michael Jackson" vem depois, com 148 mil exemplares.

Além disso, os trabalhos de Michael Jackson ocuparam por mais uma semana os dez primeiros lugares da lista da revista "Billboard", que mede o mercado fonográfico. Na semana da morte do rei do pop foram vendidos 422 mil álbuns, número que aumentou para 800 mil entre 29 de junho e 5 de julho.

Até 24 de junho, um dia antes da morte do artista, as vendas dos discos de Jackson em todo o ano de 2009 tinham sido de 297 mil unidades. Em 2008 alcançaram 1,33 milhão de cópias, bem acima dos 635 mil de 2007.