Michael Jackson quer vender rancho nos EUA para Beckham O cantor americano Michael Jackson entrou em contato com Victoria, mulher do jogador de futebol inglês David Beckham, para vender ao casal seu rancho californiano denominado Neverland por cerca de 15 milhões de euros. Segundo a edição desta quarta-feira do jornal britânico The Sun, Jackson, de 48 anos, instruiu seus agentes imobiliários a mostrar a mansão, fechada há 18 meses por conta do julgamento do cantor por abuso sexual, à ex-Spice Girl. O jornal afirma que Victoria mostrou interesse em ver o rancho, embora tenha dito que, por enquanto, "não há acordo", por considerar o imóvel "pouco prático", já que está localizado a 241 quilômetros - mais de três horas de carro - do centro de treinamento do Los Angeles Galaxy, time que contratou o meia inglês. Situado no condado californiano de Santa Bárbara, em uma área de um milhão de metros quadrados, o rancho é a Disneylândia particular de Jackson, com carrosséis e um zoológico com elefantes, girafas, orangotangos, serpentes, tigres e até um crocodilo. Embora o Neverland seja para Jackson o que Graceland foi para Elvis Presley, o cantor está "desesperado" para vender a propriedade após as dívidas acumuladas nos últimos meses, segundo o jornal. Desde que Beckham assinou com o Los Angeles Galaxy, por cinco temporadas, sua mulher já visitou 35 casas em Beverly Hills e em Hollywood (Los Angeles) e gastou £ 50 mil (mais de ? 75 mil) em projetos para os quartos de seus três filhos para que fiquem parecidos com pequenos estádios de futebol.