Michael Jackson quebra recorde póstumo com 'Thriller'

Mesmo depois de morto, Jackson conseguiu quebrar um novo recorde: seu álbum Thriller vendeu mais de 30 milhões de cópias nos Estados Unidos.

A associação da indústria fonográfica dos Estados Unidos anunciou que esta obra de 1982 se converteu na primeira a obter "30 vezes o disco de platina", que se é concedido a cada milhão de cópais vendidas.

Isso significa que um em cada dez americanos tem uma cópia de Thriller. "É um êxito excepcional e testemunha como Thriller conseguiu um lugar duradouro em nossos ouvidos e em nossa história musical", assinalou Cary Sherman, presidente da organização em um comunicado.

Thriller foi considerado um grande avanço na comercialização e promoção da música, pois o "Rei do Pop" aprovetou as possibilidades do então nascente canal MTV para promover suas músicas com clipes muito populares.