Michael Jackson precisa engordar 10kg para aguentar turnê

Médicos alertaram o cantor Michael Jackson de que ele está muito magro e precisará engordar pelo menos dez quilos para enfrentar sua turnê no Reino Unido, no início de julho, segundo afirmou a edição do jornal britânico The Sun nesta quarta-feira, 6.

Jackson, que está em tratamento com antibióticos para uma infecção de pele, ainda sente dores por uma lesão nas costas e usa uma máscara para evitar picadas de insetos. O cantor fará uma maratona de 50 shows entre 8 de julho e 24 de fevereiro, e os ingressos se esgotaram em horas.

Segundo o jornal, os promotores da AEG Live estão preocupados se Jackson vai suportar a rotina de dança das apresentações. Uma das fontes afirmou que existe a preocupação de que ele esteja muito frágil. "Pediram para ele comer mais, mas ele se recusa e come como um passarinho".

O astro pop de 50 anos disse que a série de shows, intitulada "This is it", será sua última na capital britânica. Michael aparece pouco em público desde sua absolvição em um processo por abuso infantil na Califórnia, em 2005. Atualmente, luta para pagar suas dívidas e teve que desistir da posse de Neverland, seu rancho de mil hectares, e de um pequeno parque de diversões na Califórnia.

O cantor disse que serão suas últimas apresentações em Londres, mas especula-se que possa ser o início de uma turnê mundial. Michal já vendeu mais de 750 milhões de discos e venceu 13 Grammys.