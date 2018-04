Michael Jackson pode ganhar US$50 milhões com shows em Londres

NASHVILLE (Billboard) - Michael Jackson pode levar para casa mais de 50 milhões de dólares com sua ansiosamente aguardada série de 50 concertos na 02 Arena de Londres, suas primeiras apresentações em 12 anos, revelam cálculos da Billboard.

A série de concertos vai começar em 8 de julho, e o chamado "Rei do Pop" vem ensaiando em Burbank, Califórnia, há quatro semanas.

O preço médio dos ingressos é 115 dólares, e o espaço acomoda cerca de 15 mil pessoas por show, o que resultará numa renda bruta de mais ou menos 90 milhões de dólares para a série de shows. As vendas de pacotes premium e VIP e vendas secundárias vão elevar o total bruto para mais de 100 milhões de dólares. As vendas de produtos relacionados aos concertos podem render outros 15 milhões.

Pelo contrato fechado, Michael Jackson ganhará uma participação na receita líquida com ingressos. Pelos cálculos da Billboard, embora a produtora e promotora AEG Live não tenha confirmado a informação, isso significa que o cantor ganhará mais de 50 milhões de dólares apenas com a venda de ingressos.

A empresa está pagando a conta de 20 milhões de dólares da produção.

O executivo-chefe da AEG Live, Randy Phillips, disse à Billboard: "Originalmente quisemos limitar cada show para 90 minutos, mas Michael tem tantas canções obrigatórias em seu repertório que agora cada concerto já terá mais de duas horas."

O executivo não quis revelar detalhes sobre a produção, mas disse que o público pode esperar uma experiência multimídia que será "a mais avançada jamais empregada em uma turnê. Estamos usando tecnologia nunca antes utilizada em entretenimento ao vivo".

Phillips diz que a AEG Live tem boa cobertura de seguro para o evento e que Michael Jackson, 50 anos, passou por uma avaliação física "com nota 10".

Jackson agora está trabalhando sobre canções específicas. Será preciso aguardar um mês para o ensaio final de todo o evento.

"Michael está com uma forma física incrível, ele tem resistência tremenda, anda malhando, fazendo exercícios aeróbicos para se preparar para isso, e está totalmente engajado", afirmou Phillips.

"Ele soa como Michael Jackson. Está totalmente concentrado em fazer destes concertos o maior evento de entretenimento que os fãs já terão assistido."

Jackson e seus assessores não estão preocupados com a possibilidade de uma ação judicial que tente criar obstáculos aos shows. Um promotor musical disse na segunda que Michael Jackson havia fechado um contrato anterior para apresentar-se em julho de 2010 com seus irmãos do Jackson Five e sua irmã Janet Jackson. Os termos desse contrato o impediriam de fazer uma apresentação antes disso.

Phillips disse que a alegação é "totalmente sem mérito e não causou impacto algum aos ensaios. Temos um contrato legítimo e ele vai se apresentar".