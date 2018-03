Michael Jackson permanece no topo das paradas britânicas

A popularidade de Michael Jackson com os consumidores de música britânicos não mostra sinais de cansaço e "The Essential" continua no topo das paradas de álbuns no Reino Unido pela 5a semana consecutiva, informou a empresa Official Charts.

Jackson foi ao primeiro lugar das paradas desde a sua morte em junho, com "Essential" e a coletânea "Number Ones" ocupando o topo pelas últimas seis semanas, enquanto fãs fazem cópias de seu antigo catálogo.

Não houve mudanças no número 2, ocupado por Florence & the Machine com "Lungs", enquanto o grupo de hip hop norte-americano Black Eyed Peas foi para o 3o lugar com "The End".

O ex-número 1 "Sunny Side Up", do cantor e compositor escocês Paolo Nutini, continuou em 4o lugar, e a banda norueguesa A-Ha, que fez sucesso nos anos 1980, ficou na 5o posição com o álbum "Foot Of The Mountain".

Na parada das músicas, o Black Eyed Peas ficou em primeiro lugar com "I Gotta Feeling", batendo "Beat Again", do JLS, a banda de meninos de R&B que apresentou o programa de TV de reality show X-Factor que ficou em 2o.

Mr. Hudson, apresentando Kanye West, caiu uma posição para 3o com "Supernova".

(Reportagem de Michael Holden)