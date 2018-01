Michael Jackson passa 3 horas em loja de câmeras no Japão O cantor americano Michael Jackson passou três horas na noite da segunda-feira numa popular loja de câmeras e aparelhos eletrônicos de Tóquio e comprou brinquedos com algumas crianças, informa nesta terça-feira, 6, o jornal esportivo Sankei. Jackson está em Tóquio desde domingo para participar da festa Premium VIP Party no próximo dia 8. O astro pop não vai cantar, mas vai assistir ao show, que terá dançarinos e cantores de gospel, em uma área reservada especial e dará algumas declarações breves. Cada ingresso custa US$ 3,4 mil. Quando Jckson chegou à Big Camera, situada no bairro de Yurakucho, a loja estava prestes a fechar suas portas, poucos minutos antes das 22 horas.O cantor de 48 anos ficou até quase 1 hora da madrugada de terça-feira examinando as prateleiras da loja, que oferece as últimas novidades em câmeras, telefones celulares, áudio, computadores e brinquedos eletrônicos. Vestido de preto e com óculos escuros, o cantor saiu pela porta dos funcionários, onde era esperado por cerca de 200 pessoas, a maioria admiradores, que ovacionaram o ídolo, e seguiram seu carro por 200 metros. Michael Jackson, que segundo a imprensa local visitará hoje a Disneylândia de Tóquio, tem programada uma festa esta semana na qual os convidados deverão pagar US$ 3,5 mil para poder passar 30 segundos com ele. Tóquio assistiu em 2006 à primeira aparição pública de Jackson depois que, em junho de 2005, ele foi absolvido das acusações de pedofilia. Na ocasião o cantor foi receber um prêmio da "MTV" japonesa.