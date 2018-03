Michael Jackson parecia estar em plena forma antes de morrer

Michael Jackson estava em plena forma dois dias antes de morrer. Pelo menos isso é o que se pode notar pelas as fotos tiradas do rei do pop durante os ensaios que ele fazia no Staples Center de Los Angeles, preparando-se para a série da que seria sua última turnê em Londres, This Is It.

Michael Jackson ensaia no Staples Center, dois dias antes de morrer. Foto: Kevin Mazur/AEG/Getty Images/Reuters

As imagens publicadas pelo site TMZ desmentem declarações anteriores de que ele estaria cansado e especialmente o falso resultado da autópsia publicado nesta segunda, 29, pelo tabloide sensacionalista The Sun, desmentidas pelo IML de Los Angeles.

Os fãs, que não viam o pop star num palco desde 2001, compraram os todos os ingressos para o show em menos de cinco horas. É também deste mesmo ano o último disco do cantor, Invencible.

Jackson vendeu mais de 750 milhões de álbuns. Thriller, de 1982, é o disco mais vendido de toda a história.