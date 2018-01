Michael Jackson pagará salários de trabalhadores As autoridades do estado da Califórnia anunciaram hoje que o rei do pop, Michael Jackson, aceitou pagar os salários dos trabalhadores de seu rancho de Neverland para evitar um processo. No entanto, afirmaram que o rancho continuará enclausurado após o fechamento decretado na semana passada porque o artista tinha deixado expirar seu seguro. Dean Fryer, porta-voz do Departamento de Relações Industriais da Califórnia, disse que os advogados de Michael estão tentando restituir esse seguro, "mas até agora não o fizeram e sem seguro ele não pode ter esses trabalhadores em Neverland". As autoridades da Califórnia manifestaram na semana passada que aplicariam uma multa de US$ 100.000 a Michael e que elaborariam um requerimento judicial contra ele se não se pusesse em dia com os salários não pagos desde dezembro e que ultrapassam os US$ 300.000. Fryer informou que os representantes de Michael Jackson resolveram o problema e asseguraram que os salários serão pagos nesta quinta-feira.