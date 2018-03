Michael Jackson: o lamento dos amigos e artistas

O governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e a ex-mulher de Michael Jackson, Lisa Marie Presley, filha de Elvis, entre outras pessoas ligadas ao cantor, muitos lamentaram a morte do rei do pop, Michael Jackson, nesta quinta-feira, 25, de parada cardiorespiratória.

Michael Jackson (1958-2009)

Madonna, rainha do pop - "Sempre admirei Michael Jackson. O mundo perdeu um de seus grandes, mas a sua música viverá para sempre". Ela enviou condolências aos três filhos de Michael Jackson e todos os membros da família. "Deus os abençoe".

Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia: "O mundo perdeu uma de suas figuras mais influentes e icônicas."Nossos corações estão com a família de Michael Jackson, seus filhos e seus fãs no mundo todo.Desde suas apresentações com o Jackson Five à estreia do passo Moonwalk e do álbum Thriller, Michael foi um fenômeno do pop que nunca parou de impulsionar a criatividade".

Lisa Marie Presley, ex-mulher de Michael Jackson e filha de Elvis Presley - "Eu estou muito triste e sentindo todas as emoções possíveis. Estou com o coração quebrado pelos filhos dele que eram tudo para ele e a família. Esta é uma perda muito grande em todos os sentidos, faltam-me palavras para dizer mais alguma coisa".

Priscilla Presley, ex-sogra do cantor: "Estou em choque, como todo mundo deve estar", disse. "Meu coração e meus pensamentos estão com sua família neste momento difícil", disse a atriz e empresária, que foi mulher do cantor Elvis Presley e cuja filha, Lisa Marie foi casada com Michael de 1994 a 1996.

Michael Levine, publicista que representou Jackson quando o cantor foi acusado de molestar uma criança em 1993 - "Devo confessar que não estou surpreso com esta trágica notícia. Michael esteve em uma jornada autodestrutiva por anos. O talento dele era inquestionável, mas o mesmo podemos dizer com relação ao desconforto dele em relação às normas do mundo. Um ser humano simplesmente não pode sobreviver com este nível prolongado de estresse".

Dick Clark, apresentador do American Bandstand, programa em que surgiu o ícone pop na banda Jackson Five - "Conhecia o Michael desde criança e vi ele crescer através dos anos. Dentre todos os homens do mundo do entretenimento com os quais eu trabalhei, Michael foi o mais marcante. Muitos tentaram e ainda vão tentar copiá-lo, mas o talento dele jamais será alcançado"

Russell Simmons, empresário do hip-hop e fundador do Def-Jam Records -"Michael foi o maior ícone cultural da minha geração. Tinha coragem, era único e incrivelmente talentoso. Sentiremos muito a sua falta".

Dionne Warwick, cantora e amiga - "Perdemos um ícone da nossa indústria e meu coração manda condolências para a família e os filhos dele nessa hora de tristeza pela qual eles estão tendo que passar. Ele seguirá vivo na minha memória e mais ainda através da música que ele compartilhou com tantas pessoas"

Neil Portnow, presidente da academia nacional de Recording Arts - "Ele era um verdadeiro ícone da música que era possível ser identificado pela voz, os inovadores movimentos de dança, uma deslumbrante versatilidade musical e a pura energia que foi transportada desde a infância dele até a aclamação mundial. Vencedor 13 vezes do prêmio Grammy, a carreira de Michael transcende os gêneros culturais e a contribuição dele estará para sempre nos nossos corações e na nossa memória".