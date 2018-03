Michael Jackson ganhará documentário 1 ano após morte

O documentário "Gone Too Soon" ("Foi muito cedo", em tradução livre) levará a história de Michael Jackson ao cinema a partir de junho, quando se completará um ano da morte do artista, noticia nesta sexta, 19, a imprensa americana.

O filme, de 88 minutos, foi realizado por Ian Halperin, autor do best-seller "Unmasked: The Final Years of Michael Jackson", que conta os últimos anos de vida do "rei do pop".

"Gone Too Soon" tem confirmada, por enquanto, sua distribuição na França e no Canadá com estreia em 25 de junho, exato um ano após a morte de Michael.

Segundo Halperin, que passou cinco anos investigando o artista para escrever o livro, a produção oferece um "tributo equilibrado" e é o filme que os "admiradores de Michael merecem".

Em dezembro de 2008, Halperin disse que Michael estava com a saúde debilitada e, segundo uma revista, afirmou que o astro morreria em seis meses.