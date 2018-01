Michael Jackson foi o mais vendido de 2009 nos EUA

O falecido cantor americano Michael Jackson foi de longe o artista que mais vendeu discos nos EUA em 2009, segundo informou nesta quinta-feira, 7, a companhia especializada em estatísticas Nielsen por meio de um relatório acessado pela agência AFP.

Veja também:

'This is it': O trailer do novo filme de Michael Jackson

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TV mostra vídeo dos últimos ensaios

Território Eldorado: 'This Is It' por Michael Jackson

Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop

O rei do pop vendeu 8,2 milhões de álbuns, bem mais que a segunda colocada, a também americana Taylor Swift, que vendeu 4,6 milhões. Os britânicos Beatles foram os terceiros em vendas, com 3,2 milhões, seguidos de perto da escocesa Susan Boyle, com 3,1 milhões de discos vendidos. Completa a lista dos cinco primeiros a americana Lady Gaga, com 2,8 milhões de cópias vendidas.

Considerando cada álbum individualmente, porém, Michael ficou na terceira posição. Sua coletânea Number Ones, de 2003, vendeu 2,3 milhões de cópias e ficou atrás do primeiro disco de Susan Boyle, I Dreamed a Dream, lançado antes do fim do ano, e do segundo disco de Taylor Swift, Fearless, de 2008, que vendeu 3,2 milhões de unidades. Taylor também foi a artista mais difundida pelos meios de comunicação, segundo a Nielsen.

A empresa indicou que as vendas de discos, vídeos musicais e músicas digitais chegaram a 1,5 milhões em 2009, um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. Já o número de álbuns físicos, ou seja, em CD, caiu 8,5%, fechando um total de quase 490 milhões de unidades.

Na década de 2000 a 2009, o artista que mais vendeu discos nos EUA foi o rapper Eminem, com 32 milhões de cópias comercializadas. Já o álbum mais popular foi 1, dos Beatles, que vendeu 11,5 milhões e a canção mais escutada na rádio foi How You Remind Me, do grupo Nickelback.