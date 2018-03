Michael Jackson fará série de shows em Berlim, diz jornal

O cantor americano Michael Jackson fará uma série de shows em Berlim em 2010, interrompendo o anunciado fim de sua carreira musical. Assim assegura a edição desta quinta-feira, 9, o jornal alemão Bild, que afirma que o cantor "virá a Berlim" e diz que ele negocia seu retorno à Alemanha após 15 anos sem fazer shows no país.

Em declarações ao mesmo diário, Moritz Hillebrand, relações públicas do pavilhão O2 World, onde segundo o jornal ocorrerão os shows, se mostra prudente ao comentar, apenas, que "ficaria muito feliz se Michael atuasse na casa".

O rei do pop anunciou seu retorno aos palcos no ínicio de março, quando agendou 10 apresentações para serem feitas em Londres. Depois, a organizadora dos show aumentou a quantidade de apresentações na capital inglesa para cerca de 50. A venda dos ingressos foi recorde - todas as entradas disponíveis para os shows acabaram em questão de horas.