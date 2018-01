Michael Jackson está doente, mas não foi hospitalizado O cantor pop Michael Jackson está se recuperando de um forte resfriado após uma viagem à Europa mas, diferentemente de informações da imprensa internacional, ele não foi hospitalizado, disse sua porta-voz, Raymone Bain, na quinta-feira, 29. "Ele provavelmente teve um resfriado. Mas não foi hospitalizado", informou Raymone. Ela disse ainda que Jackson, de 48 anos, estava em Las Vegas gravando um álbum para um novo projeto após ir à Europa por motivos pessoais. Um colunista da FoxNews.com havia informado que Jackson fora hospitalizado em Las Vegas com pneumonia. "Eu falei com Michel algumas horas atrás e ele está bem", garantiu a porta-voz. Michael Jackson voltou aos holofotes depois de um longo período recluso. O astro saiu de cena por meses depois que foi absolvido de acusações de pedofilia, em junho de 2005. Em novembro do ano passado, ele cantou em uma cerimônia de premiações em Londres, em sua primeira apresentação pública desde o fim de seu julgamento.