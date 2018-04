Michael Jackson está com câncer de pele, diz jornal

O cantor Michael Jackson está lutando "em segredo" contra um câncer de pele, mas a doença não deve impedi-lo de atuar nos 50 shows que tem programados para meados do ano em Londres, informa nesta sábado, 16, o jornal britânico The Sun. O tabloide, que cita uma fonte sobre a qual não dá detalhes, os médicos diagnosticaram o câncer no rei do pop nas últimas semanas e lhe garantiram que tem cura.

"Os exames de Michael mostraram sinais de câncer de pele em seu corpo e células que poderiam provocar câncer de pele no rosto", afirmou a fonte. No início, Jackson, de 50 anos, ficou "muito preocupado", apesar de "os médicos terem garantido que podem tratá-lo (do câncer) e que se recuperará", disse o informante, acrescentando que Jackson quer voltar aos palcos em Londres.

O cantor visitou regularmente um dermatologista em Beverly Hills (EUA) com máscara e gorro, de acordo com o Sun. Segundo o jornal, Jackson também foi visto no Centro Médico Cedar-Sinai, em Los Angeles, que conta com um laboratório especializado em exames para detectar câncer. Apesar de o artista tentar minimizar sua doença, a notícia causou inquietação entre os fãs, diante dos shows prometidos pelo cantor em Londres, que começarão em 8 de julho.

A última vez que o rei do pop se apresentou na capital britânica foi em 2006, quando discursou na cerimônia dos prêmios World Music, mas decepcionou os fãs ao cantar apenas um trecho da música We Are the World. Essa visita foi a primeira aparição em público do cantor após ser absolvido de supostos crimes de abuso infantil em Los Angeles, no ano anterior.