Michael Jackson esgota ingressos para 50 shows em 5 horas

O cantor de 50 anos anunciou na semana passada que voltaria aos palcos 12 anos depois de sua última série de shows.

Apesar de o contrato original ter previsto 10 shows na O2 Arena de Londres, a temporada acabou sendo estendida para 50 apresentações, terminando no dia 24 de fevereiro de 2010.

Centenas de milhares de ingressos foram vendidos para fãs que se registraram no início da semana, e antes da abertura das bilheterias na sexta-feira centenas de pessoas formavam fila no local para garantir suas entradas para as tão aguardadas apresentações.

Muitos fãs acamparam durante a noite toda para ter o privilégio de comprar o ingresso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Michael Jackson tem estado recluso desde que foi absolvido de acusações de abuso infantil em 2005, e desde "Invincible", em 2001, não gravou mais nenhum álbum.

Mas ele ainda é o "rei do pop" para legiões de seguidores, mesmo depois de alguns comportamentos e aparições bizarras.

Jackson já vendeu aproximadamente 750 milhões de discos, venceu 13 prêmios Grammy e é lembrado como um dos maiores artistas pop de todos os tempos.

(Reportagem de Mike Collett-White)