Michael Jackson é obrigado a fechar o rancho Neverland As autoridades do estado da Califórnia deram um novo golpe na imagem de Michael Jackson ao ordenar o fechamento de seu rancho, Neverland, até que ele pague o que deve a seus empregados. Menos de um ano após sua absolvição por dez acusações de abuso de crianças, o cantor pop de 47 anos volta a ter seu nome envolvido em um escândalo. Desta vez, por um problema econômico. As autoridades do estado da Califórnia ordenaram na quinta-feira o pagamento de uma multa de US$69 mil por ele não pagar seguros para os 69 trabalhadores do seu rancho. Também exigiram o pagamento de salários atrasados dos empregados, que não recebem desde dezembro. Somando tudo o que Michael deve, o valor se aproxima de US$306 mil, mais uma multa de US$100 mil. No total, o autor de sucessos como Bad e Thriller deverá desembolsar cerca de meio milhão de dólares nos próximos cinco dias se quiser reabrir seu rancho. Enquanto isso, o Departamento de Relações Industriais da Califórnia proibiu o acesso dos empregados a Neverland e deixou os animais do parque aos cuidados de organizações que protegem seu bem-estar. Neverland está situado nas pradarias do condado de Santa Bárbara, na Califórnia, e é a Disneylândia particular do cantor, com brinquedos, carrosséis e seu próprio jardim zoológico, com elefantes, girafas, orangotangos, serpentes, tigres e um crocodilo. Jackson deu suas maiores festas no rancho, incluindo a comemoração de sua vitória nos tribunais, em junho do ano passado, quando abriu as portas de Neverland a seus amigos. Também são numerosas as peregrinações de fãs a seu portão, onde, sob o letreiro "Michael Jackson, Neverland" e o escudo com pinturas de realeza que sela suas portas, tiram fotos e até mesmo se casam. Neverland também esteve no centro do julgamento por abuso sexual de um menor quando a acusação descreveu a Terra do Nunca de Peter Pan (conto que inspirou o nome do rancho) como algo mais parecido à cidade dos vagabundos de Pinóquio. Segundo a acusação, era um lugar de lazer onde o acusado encobria seus desejos sexuais sob uma atmosfera de brincadeira inocente. A teoria, porém, foi descartada com o veredicto que absolveu o cantor de todas as acusações. Michael deixou seu paraíso particular em junho e se encontra no Barein desde o fim do julgamento. Michael Jackson, pai de três filhos, é o artista com mais canções em primeiro lugar ao longo de seus 40 anos de carreira musical e tem, há anos, a fama vinculada a escândalos, e não a sua música. Michael Jackson começou o ano de 2005 entre advogados e o terminou rodeado de contadores, renegociando empréstimos de US$200 milhões que pesam sobre sua fortuna e dificultam sua situação financeira. Durante o julgamento, foi dito que o cantor poderia estar se arruinado por causa do excêntrico estilo de vida que leva em Neverland. Segundo a Promotoria, ele costuma gastar anualmente cerca de US$30 milhões acima de seus ganhos e tem atrasado o pagamento das hipotecas de suas mansões em Encino e Santa Bárbara, onde fica o rancho. No entanto, mediante seus advogados e porta-vozes, Michael Jackson disse em diferentes ocasiões que não pensa em vender o rancho.