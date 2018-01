Michael Jackson é multado por falta de seguro a funcionários As autoridades do Estado da Califórnia ordenaram ao cantor Michael Jackson que pague uma multa de US$ 69 mil por não fornecer seguro para os funcionários que trabalham em seu rancho Neverland, informaram fontes oficiais. Um porta-voz do Departamento de Relações Trabalhistas da Califórnia indicou que, além disso, foi proibido o acesso dos trabalhadores ao rancho, no condado de Santa Barbara. O seguro para 69 empregados de Neverland tinha expirado no último dia 10 de janeiro. O problema veio à tona na terça-feira, quando um dos trabalhadores sofreu lesões enquanto desempenhava suas funções e descobriu que não tinha seguro. A ordem foi emitida após uma série de queixas apresentadas pelos trabalhadores, que afirmaram que seus salários estavam atrasados. O rancho de Neverland abriga um parque de diversões, além de elefantes, girafas, orangotangos, tigres e até um crocodilo.