Michael Jackson é eleito ´maior maluco´ de todos os tempos O astro Michael Jackson é a personalidade pop mais maluca de todos os tempos - é o que concluiu a revista americana especializada em música Blender. "Francamente, seria mais fácil listar as loucuras que ele não fez", justifica a publicação, que divulgou em seu site a divertida lista com 50 celebridades nada comuns. O maior momento de loucura do cantor até hoje foi quando ele reivindicou a paternidade de dois bebês brancos e deu a eles os nomes de Prince I e Prince II, de acordo com a Blender. "Que loucura espetacular converter um patrimônio de US$ 750 milhões em um débito de US$ 180 milhões", alfinetou ainda a revista. Depois de mais de um ano de exílio voluntário, Jackson voltou para os Estados Unidos em janeiro, após morar no Bahrain, na França e em um castelo na Irlanda. Segundo confirmou seu porta-voz, ele planeja fazer uma viagem ao Japão. O astro abandonou seu rancho em Neverland, na Califórnia, após o longo processo que enfrentou por supostamente ter molestado um menino - ele foi absolvido em junho de 2005. Em segundo lugar na lista ficou o compositor dos Beach Boys Brian Wilson por, entre outras loucuras, afirmar publicamente que o produtor Phil Spector tentou matá-lo, e o líder do Guns ´N Roses Axl Rose que, de acordo com a revista, "depois de se casar com Erin Everly em 1990, comprou uma casa em Hollywood Hills e requisitou que dois elefantes fossem entregues via helicóptero". Detalhe: o casal nunca se mudou para a mansão. Integram também a lista - que tem Elton John no 50.º lugar - os cantores Whitney Houston, Syd Barrett, Liza Minnelli, Courtney Love, Jim Morrison, Mariah Carey e David Bowie.