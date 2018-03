Michael Jackson deve anunciar retorno em Londres

O pop star norte-americano Michael Jackson deve anunciar uma série de shows comemorativos ao seu retorno em Londres, disseram fontes da indústria da música nesta terça-feira. O músico de 50 anos teve sua última aparição no prêmio Mundial da Música, em Londres, em 2006, mas a tão aguardada volta de um maiores vendedores da música pop foi um fracasso depois que ele cantou apenas algumas palavras de "We Are The World". Segundo as fontes, que pediram para não serem identificadas, o cantor pode aparecer em uma coletiva de imprensa na 02 Arena, em Londres, na quinta-feira. Sua gravadora Sony ainda não comentou nada a respeito. (Por Mike Collett-White)