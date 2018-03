Michael Jackson deve anunciar retorno com série de shows O popstar americano Michael Jackson deve anunciar na quinta-feira uma série de concertos que marcarão seu retorno aos palcos. O cantor de 50 anos vem levando uma vida virtualmente reclusa desde seu julgamento por abuso sexual infantil, em 2005, no qual acabou absolvido. Seu último álbum de músicas inéditas foi "Invincible", lançado em 2001, e sua posição de um dos maiores artistas da música pop tem ficado cada vez mais à sombra do comportamento bizarro, das mudanças em sua aparência e das dúvidas em relação a sua saúde. Os organizadores ainda não divulgaram detalhes sobre os supostos shows, mas a revista Billboard anunciou que a série de apresentações de Jackson na arena O2, em Londres, com capacidade para 20 mil pessoas, começará em julho. O local já foi reservado para os dez primeiros shows, e a duração da temporada dependerá da demanda por ingressos, disse a Billboard. A expectativa é que Michael Jackson dê uma coletiva de imprensa ainda nesta quinta-feira para confirmar as apresentações. Antes mesmo de ter sido confirmado um único concerto, a possibilidade de Jackson ser capaz de fazer uma longa temporada de apresentações é vista com amplo ceticismo. Jackson é um dos maiores artistas musicais de todos os tempos e já vendeu estimados 750 milhões de álbuns. "Thriller", lançado em 1982, é o álbum mais vendido da história. Se ele der conta da proposta, uma série de concertos em um só lugar será ao mesmo tempo lucrativa e menos exaustiva que uma turnê. Mas se os concertos não se concretizarem ou forem vistos como fracasso, Michael Jackson pode ter ainda mais dificuldade em fazer reviver uma carreira que está parada há tanto tempo. Ele se apresentou em Londres no World Music Awards em 2006, mas o muito divulgado retorno foi descrito por críticos como fracasso retumbante depois de ele cantar, em voz alquebrada, apenas alguns versos de seu single feito para caridade "We Are The World". O cantor Prince deu uma grande injeção ânimo em sua carreira com uma série bem sucedida de 21 shows no O2 em 2007, que teria rendido 22 milhões de dólares, e Britney Spears tem previsão para se apresentar no local em julho. Michael Jackson começou a carreira com seus irmãos no grupo Jackson Five, da gravadora Motown, e depois disso lançou uma série de álbuns solo.