Michael Jackson deixa patrimônio nas mãos de sua família

Michael Jackson deixou todos os seus ativos ao fundo fiduciário de sua família (Michael Jackson Family Trust) e indicou sua mãe, Katherine Jackson, para ficar com a guarda de seus três filhos, informou nesta quarta, 1, a imprensa local. Em caso de impedimento dela, exclui sua ex-mulher Debbie Rowe, e concede poder de tutela de seus filhos à cantora Diana Ross, sua amiga de muitos anos.

A revista People revela estes detalhes com base no último testamento elaborado pelo cantor, em 2002, e assegura que a família do artista ainda está revisando esse documento, no qual aparecem os nomes do advogado John Branca e de John McClain, amigo de Michael, como executores.

"Declaro que não estou casado e meu casamento com Deborah Rowe terminou e tenho somente três filhos, não tenho nenhum mais, nem vivo, nem morto", diz o texto. "Omiti minha ex-mulher intencionalmente", aponta o documento.

O artista delegou o controle de suas propriedades ao fundo de investimento Michael Jackson Family Truste e não a seus parentes. O "Rei do Pop" elegeu John Branca, John McClain e Barry Siegel, como depositários de seus bens.

O testamento do cantor Michael Jackson foi registrado num tribunal de Los Angeles. Datado de 7 de julho de 2002, diz que Jackson deixa bens no valor de mais de US$ 500 milhões na época em que foi escrito, segundo a Associated Press. Isso confirma que o pai do astro, Joe Jackson, ficou fora do testamento, conforme havia sido noticiado anteriormente.

Leia trecho: "Se qualquer um dos meus filhos for menor no momento de minha morte, nomeio a minha mãe Katherine Jackson (hoje de 79 anos) como guardiã deles e dos bens dos menores", diz o testamento de cinco páginas. "Se Katherine Jackson não sobreviver a mim, ou estiver incapacitada de atuar como guardiã, designo Diana Ross (de 65 anos) como guardiã deles e dos bens dos menores", complementa o testamento.

Branca foi advogado de Michael durante anos, McClain é um executivo da indústria fonográfica e Siegel era o contador do artista, apesar deste último ter renunciado aos poderes concedidos pelo testamento um ano após sua assinatura, em 2003, segundo o site especializado em famosos "TMZ".

McClain e Branca terão plenos poderes, segundo o testamento, para administrar as posses de Michael, calculadas em 2002 em um valor de US$ 500 milhões, o que incluiria a venda ou o investimento de todos os bens, entre eles a coleção dos direitos autorais dos Beatles, propriedade do cantor.

"O elemento mais importante da vontade de Michael é seu inquebrantável desejo de que sua mãe, Katherine, seja a tutora legal de seus três filhos", disseram executivos hoje, em comunicado.

A notícia chega no momento em que a imprensa questiona a paternidade dos filhos do astro.

A revista US Weekly publicou hoje que Michael não é o pai biológico de seus dois filhos mais velhos, Prince Michael, de 12 anos, e Paris Michael, de 11, que seriam filhos do dermatologista do artista.