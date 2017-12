Michael Jackson dá rara entrevista para lembrar 'Thriller' Após anos de silêncio, boatos e um julgamento sórdido, Michael Jackson concedeu sua primeira grande entrevista nos Estados Unidos em uma década. Jackson, 49 anos, aparece na capa da revista afro-americana Ebony para lembrar o 25o aniversário de "Thriller" -- o álbum gravado em estúdio mais vendido do mundo, responsável por transformar Jackson em superastro. A foto da capa da revista, cuja edição de dezembro chega às bancas em 12 de novembro, vem causando quase tanta reação quanto a entrevista propriamente dita, que mal trata das consequências do julgamento de 2005, quando foi absolvido das acusações de abuso sexual infantil. Michael Jackson é mostrado vestido inteiramente de branco, com pele reluzente cor creme. Um post no blog sobre cultura pop dotspotter.com comenta: "Michael Jackson só pode ser a pessoa mais branca que já esteve na capa da revista Ebony". No passado, Jackson atribuiu o embranquecimento gradual de sua pele a uma doença chamada vitiligo. Na entrevista, Jackson não deixou entrever o que o futuro lhe reserva, apesar dos rumores dos últimos anos de que ele estaria preparando sua volta por cima. Jackson, que tem três filhos, disse à Ebony que vai ao estúdio diariamente, mas não especificou se está trabalhando sobre um álbum novo. Harriette Cole, diretora criativa da Ebony, passou um dia e meio com Jackson durante a entrevista e a sessão de fotos, e disse que "a impressão que ele dá é de alguém mais ou menos normal". "Ele tem 49 anos. É adulto. Se você aprende com seus reveses, sai fortalecido. Ele me pareceu um exemplo disso", disse Cole ao programa Today, da NBC, esta semana. "Francamente ... ele estava normal." Trechos da entrevista à Ebony foram divulgados enquanto surgia a notícia de que Jackson pode perder seu famoso rancho Neverland, na Califórnia central, devido a dívidas. Os assessores do cantor não retornaram telefonemas pedindo informações. Jackson deixou Neverland após o julgamento de 2005, tendo depois vivido por algum tempo na Irlanda, em Dubai e em Las Vegas. No momento, está vivendo na costa leste dos EUA. Consta que o ex-superastro do pop estaria pretendendo lançar uma edição de 25o aniversário de "Thriller" ainda em novembro, com quatro faixas novas e quatro remixadas. Ele teria trabalhado nisso com Kanye West, Akon e Will.I.Am, dos Black Eyed Peas. O "Thriller" original, de 1982, vendeu mais de 104 milhões de cópias em todo o mundo e foi o primeiro álbum do mundo a render sete singles que figuraram entre os Top 10 da Billboard.