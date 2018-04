Michael Jackson contrata coreógrafo de 'High School Musical'

O cantor Michael Jackson contratou o coreógrafo Kenny Ortega, diretor da série de filmes teens "High School Musical" para preparar as apresentações de sua turnê, segundo afirma a edição do jornal The Sun nesta quarta-feira, 13. O cantor fará uma maratona de 50 shows entre 8 de julho e 24 de fevereiro no Reino Unido, e os ingressos se esgotaram em horas.

Ortega, que é responsável pela coreografia de filmes clássicos como Dirty Dancing e Ferris Bueller’s Day Off, já trabalhou com Jackson anteriormente e afirmou que ser convidado novamente "é um sonho se tornando realidade". "Ele é um mentor criativo e inspira cada um de nós a conquistar novos lugares e novos desafios", disse. "Ele é o mais importante artista da nossa geração".

O coreografo será o responsável pela produção das 50 apresentações em Londres. Os ensaios são realizados em um local secreto em Burbank, na Califórnia. Randy Phillips, diretor de concerto AEG Live, que organiza a turnê, afirmou que o orçamento previsto chega a US$ 20 milhões, e que o show terá entre 18 e 22 músicas.

O astro pop de 50 anos disse que a série de shows, intitulada "This is it", será sua última na capital britânica. Michael aparece pouco em público desde sua absolvição em um processo por abuso infantil na Califórnia, em 2005. Atualmente, luta para pagar suas dívidas e teve que desistir da posse de Neverland, seu rancho de mil hectares, e de um pequeno parque de diversões na Califórnia. O cantor disse que serão suas últimas apresentações em Londres, mas especula-se que possa ser o início de uma turnê mundial. Michal já vendeu mais de 750 milhões de discos e venceu 13 Grammys.