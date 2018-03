Michael Jackson aumenta para 44 número de shows em Londres O popstar norte-americano Michael Jackson ampliou sua temporada de shows em Londres para 44 apresentações, começando em 8 de julho e terminando em 12 de fevereiro de 2010, divulgou o site oficial dos espetáculos. Quando Jackson anunciou seus planos de voltar aos palcos, na semana passada, ele se comprometeu a realizar apenas 10 shows na O2 Arena, com capacidade para 20 mil pessoas. A demanda pelos shows foi tão grande que dezenas de apresentações extras foram acrescentadas, ao mesmo tempo em que centenas de ingressos surgiram em sites de leilão online como o eBay, em meio a críticas à maneira como as vendas estão sendo feitas. Um par de ingressos "VIP" para o show de abertura está sendo oferecido no eBay por 16 mil libras (22 mil dólares), sendo que o valor nominal dos ingressos varia entre 50 e 75 libras. Uma falha técnica ocorrida na manhã da quarta-feira, quando a venda de ingressos foi aberta no site www.michaeljacksonlive.com , impossibilitou que as pessoas entrassem no site para fazer suas compras. "Estamos vendo uma demanda inédita por ingressos para os shows de Michael Jackson em Londres", disse Chris Edmonds, diretor da Ticketmaster. "Infelizmente, devido a um problema técnico, não pudemos atender aos pedidos imediatos por ingressos. Pedimos desculpas aos fãs que não conseguiram entrar no site, mas eles devem continuar tentando." Alguns fãs reagiram às falhas com irritação. Rich Diment disse ao jornal The Sun: "Sou fã do Michal Jackson desde sempre. O que está acontecendo é frustrante e também um desrespeito." Michael Jackson vem vivendo recluso desde seu julgamento por abuso sexual infantil em 2005, no qual foi absolvido. A última vez em que ele fez vários shows ao vivo foi há 12 anos, e ele não grava um álbum de músicas inéditas desde "Invincible", em 2001. Mas ele ainda é o "Rei do Pop" para sua legião de fãs, apesar de seu comportamento e de sua aparência por vezes bizarros nos últimos anos. Ele já vendeu em torno de 750 milhões de discos, ganhou 13 Grammy e é visto como um dos maiores artistas pop de todos os tempos.