Michael Jackson anuncia 10 shows em Londres

O astro pop Michael Jackson anunciou nesta quinta-feira, 5, uma série de show em Londres. As apresentações ocorrerão no mês de julho. Ele chegou com uma hora e meia de atraso em relação ao horário marcado à sala 02 Arena, onde era esperado por dezenas de jornalistas e centenas de fãs que queriam ver e ouvir o cantor. No entanto, seu pronunciamento durou cerca de três minutos. "Só quero dizer que estas serão minhas últimas apresentações em Londres. Quando digo que é isso, é isso. Tocarei as músicas que meus fãs querem ouvir", afirmou o artista. "Vejo vocês em julho. Amo vocês. De verdade, do fundo do meu coração. É isso, e nos vemos em julho", acrescentou Jackson. O cantor pop Michael Jackson falou por apenas cerca de três minutos com seus fãs. Foto: EFE Michael não disse quantos shows fará, mas os cartazes indicavam que serão dez espetáculos. Com seus tradicionais óculos escuros e usando uma jaqueta negra em estilo militar, bordada de prateado, o cantor anunciou que estes serão seus últimos shows em Londres. A expectativa é que a venda dos ingressos seja rápida, apesar das preocupações de que o cantor de 50 anos não esteja pronto para um retorno em grande estilo. O chamado 'rei do pop' sofreu durante anos com problemas financeiros, legais e médicos e não faz uma grande apresentação desde 2001. O último áudio de um show dele foi lançado naquele mesmo ano. Uma tentativa anterior de Michael para relançar sua carreira não deu certo, em meio a relatos sobre problemas de saúde e ações judiciais.