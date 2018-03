Michael Jackson ainda lidera venda de álbuns na Grã-Bretanha

Jackson está no topo desde a sua morte, em junho, com "The Essencial" e a coletânea "Number Ones" se alternando o topo nas últimas seis semanas.

Não houve mudança na segunda posição, com o álbum "Lungs", de Florence & the Machine, mantendo o fôlego. O grupo de hip hop norte-americano Black Eyed Peas ficou na terceira colocação, com "The End."

O ex-número um nas paradas "Sunny Side Up", do cantor e compositor escocês Paolo Nutini, permaneceu em quarto, com a banda norueguesa A-Ha, que explodiu nos anos 1980, na quinta posição pelo álbum "Foot Of The Mountain."

Nas paradas de singles, o Black Eyed Peas conseguiu a primeira posição com "I Gotta Feeling", vencendo "Beat Again", do JLS, a boy band que surgiu no reality show X-Factor.

Mr Hudson, com a participação de Kanye West, caiu para a terceira posição com "Supernova."

(Reportagem de Michael Holden)