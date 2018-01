Michael Bublé fará shows no Brasil em março

SÃO PAULO - Michael Bublé vem ao Brasil no final de março para duas apresentações no País. O cantor canadense passará pelo Rio de Janeiro no dia 31 e faz show em São Paulo no dia 1º de abril.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 23 deste mês para os concertos. Para a capital paulista, no site da casa onde será realizado, a Via Funchal. No Rio, as vendas serão realizadas pela Livepass, para show na HSBC Arena.

Michael Bublé trará às duas cidades a turnê Crazy Love Tour. No repertório, o artista deve incluir seus maiores sucessos, além de covers de clássicos da música, como Always On My Mind, famosa na voz de Elvis Presley. Canções de seu último disco, Christmas, também devem fazer parte do show. O álbum liderou a parada da Billboard no final do ano passado.

Os preços dos ingressos devem ser divulgados em breve, de acordo com assessoria da turnê no Brasil.