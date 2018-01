Michael Bublé anuncia volta aos palcos após diagnóstico de câncer do seu filho

TORONTO - O cantor canadense Michael Bublé, que é casado com a atriz argentina Luisana Lopilato, anunciou nesta segunda-feira, 13, que vai voltar aos palcos em 2018 depois de se retirar temporariamente para cuidar de um de seus filhos, diagnosticado com câncer.

Bublé disse pelo Twitter que vai tocar no dia 13 de julho em Londres, por enquanto seu único show programado para o ano que vem no Reino Unido.

Em novembro de 2016, Bublé e Lopilato revelaram que seu filho mais velho, Noah, havia sido diagnosticado com câncer e seria submetido a uma terapia inovadora nos Estados Unidos.

O casal anunciou que suspenderia a vida profissional para se concentrar na família.

Em fevereiro deste ano, eles anunciaram que Noah estava reagindo bem ao tratamento, e que os médicos eram otimistas sobre as possibilidades de seu filho.

Michael will be headlining London’s @BSTHydePark on Friday 13th July – His only UK show in 2018! Tickets go on sale 9am Friday. pic.twitter.com/Oju7QgB1x8 — Michael Bublé (@michaelbuble) 13 de novembro de 2017