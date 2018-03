'Meu maior medo no mundo é a morte', diz Madonna

A cantora norte-americana Madonna, que entrou na segunda-feira, 10, no Hall da Fama do Rock, reconhece "com sinceridade" que seu maior medo no mundo é a morte. "O final de qualquer coisa implica na morte: o final de uma relação, de uma carreira, da vida física tal como a conhecemos", disse Madonna, em entrevista a revista britânica Dazed & Confused. Veja também: Madonna entra para o Hall da Fama do Rock Novo single de Madonna vaza na internet Assista ao discurso de Madonna na cerimônia do Rock & Roll Hall Of Fame Madonna afirma que não pensa sempre no assunto, mas que se trata de algo inconsciente. "Se alguém tem momentos de medo e mergulha neles, verá que tudo leva a isto (a morte)". Perguntada se sente-se "vulnerável ou invencível" no palco, a cantora responde que "as duas coisas" acontecem. "Há momentos em que me sinto incrivelmente invencível e sei que tenho o público nas mãos. Sei que tudo é absolutamente perfeito. Porém, as vezes tenho ataques de pânico e sinto que os outros me deixam sem ar. É como se eu fosse morrer ali mesmo", declarou. Nestes casos, Madonna normalmente tenta virar as costas para o público, respira fundo e se lembra "de que é algo passageiro". A cantora acrescenta ainda que sabe "que há oxigênio suficiente para mim, mas isto nunca passa pela minha cabeça quando atuo ao ar livre, só quando estou em ginásios fechados. De repente sinto claustrofobia." Madonna afirmou que gosta do teatro e sua magia. "Adoro ir a espetáculos como os do Cirque du Soleil. Ali, você pode ouvir os artistas respirando, você pode ver o suor deles e como trabalham. Me encanto com a magia", disse. "Sempre quis realizar atuações mais sérias. Meu sonho é fazer espetáculos em teatros de ópera, mas o problema é quem ganha dinheiro com este tipo de teatro", comenta. Novo single A capa do novo single da cantora, 4 Minutes, foi revelada na segunda-feira, 10, pelo site do fã-clube italiano Drowned Madonna. Segundo informações do fã-clube, a nova música será lançada para download em primeira mão na próxima segunda-feira, 17, pelo site do jornal italiano Corriere della Sera. Madonna lançará em 29 de abril seu próximo álbum, Hand Candy, projeto que teve a colaboração dos produtores Pharrell Williams e Timbaland, além da participação do cantor Justin Timberlake.