Metrô de Tóquio volta atrás e permite nudez de Britney As autoridades do metrô de Tóquio voltaram atrás e decidiram permitir que um pôster com a cantora Britney Spears nua e grávida seja exibido em publicidade. A direção do metrô alegou inicialmente que a fotografia, que aparece na capa da edição de agosto da revista norte-americana "Harper?s Bazaar", seria ?estimulante demais? para ser exposta ao público. A direção do metrô tinha concordado em mostrar uma versão censurada do pôster na qual o corpo de Britney aparece coberto do cotovelo para baixo. Essa versão teria uma frase dizendo: "Pedimos desculpas por esconder parte de uma bela imagem de uma futura mãe". ?Estou feliz que a direção do metrô tenha compreendido o significado da fotografia?, disse o editor da revista em Tóquio, Kayoko Higashino. ?Nossa solicitação para encobrir a matéria era por causa da nudez e não por causa de nenhuma restrição contra mulheres grávidas?, disse o porta-voz do metrô, Tatsuya Edakubo. Britney, aos 24 anos, e o marido o rapper Kevin Federline, de 28 anos, aguardam o nascimento do seu segundo filho, que deve nascer entre setembro e dezembro. O casal já tem um filho, Sean Preston, de 11 meses.