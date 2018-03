Metallica volta ao Brasil para dois shows

Os fãs de heavy metal podem festejar. O Metallica virá ao Brasil no início do ano que vem, para fazer dois shows de sua turnê World Magnetic Tour, em Porto Alegre, no dia 28 de janeiro (Estádio Zequinha) e no dia 30, em São Paulo (Estádio do Morumbi). A banda que já vendeu mais de 100 milhões de discos, veio ao Brasil pela última vez em 1999. Em Porto Alegre, os ingressos custarão de R$ 250 a R$ 120 e em SP, de R$ 500 a R$ 170.

Confira as normas para compra de ingressos:

Em São Paulo, a pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners acontece entre 24 e 30 de novembro. As vendas de ingressos para o público serão abertas dia 01 de dezembro a partir da 0h pela internet (www.ticketmaster.com.br), a partir das 9h pelo Call Center (4003-8282), a partir das 10h nos pontos de venda espalhados pelo País (www.ticketmaster.com.br/shwPDV.cfm) e a partir das 12h na bilheteria oficial do show, localizada no estacionamento anexo do Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.981 - Santo Amaro).

Para o show no Morumbi, o valor dos ingressos para a pista é de R$ 250,00 e para a pista vip é R$500,00. Há a opção de cadeira inferior (R$ 250,00) e cadeira superior (R$ 300,00). As arquibancadas do Morumbi também estarão disponíveis nos valores de R$ 150,00 (Arquibancada Laranja), R$ 170,00 (Arquibancada Azul / Vermelha) e R$ 190,00 (Arquibancada Vermelha Especial).

Em Porto Alegre, a pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners acontece entre 26 de novembro e 02 de dezembro. As vendas de ingressos para o público serão abertas dia 03 de dezembro a partir da 0h pela internet (www.ticketmaster.com.br), a partir das 9h pelo Call Center (4003-8282), a partir das 10h nos pontos de venda espalhados pelo País e a partir das 11h na bilheteria oficial do show, localizada na Loja Multisom, Rua dos Andradas, 1001 - Centro.

Para o show no Estádio Zequinha, o valor dos ingressos para a pista/arquibancada é de R$ 120,00 (1º lote) e R$ 140 (2º lote) e para pista vip é R$ 250,00. O ingresso para cadeira custará R$ 160.

Mais informações serão divulgadas no site oficial do show (www.showmetallica.com.br) ou no site www.metallica.com .

Porto Alegre

Local: Estádio Zequinha - Av. Assis Brasil, 1200 - Porto Alegre/RS. Data: 28 de janeiro de 2010. Horário Show Metallica: 21h30 . Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos; 12 anos a 15 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); a partir de 16 anos: permitida a entrada (desacompanhados). Capacidade: 27.000 lugares Meio de Pagamento Preferencial: Credicard . Acesso para deficientes

Preços dos ingressos

Pista /arquibancada - 1.° lote R$120,00

Pista /arquibancada - 2° lote R$140,00

Pista Vip R$250,00

Cadeira R$160,00

Clientes dos cartões Citibank, Credicard e Diners que efetuarem compra via internet ou telefone Ticketmaster até 72 horas antes do evento, serão isentos de taxa de entrega.

Vendas limitadas a 8 ingressos por pessoa

Horário da abertura das vendas

As vendas serão abertas no dia 03 de dezembro nos seguintes horários, de acordo com os locais:

Internet (informações e vendas) - Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br), a partir da meia-noite

Telefone para vendas - 4003-8282 (válido para todo o país), às 9h

Pontos de Venda Ticketmaster - www.ticketmaster.com.br/shwPDV.cfm, às 10h

Bilheteria Oficial - Loja Multisom, Rua dos Andradas, 1001 - Centro, às 11h - Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 11h às 19h / Sábado 10h às 18h / Domingo e feriados não há funcionamento.

Bilheteria oficial - sem taxa de conveniência

Bilheteria Oficial - Loja Multisom - Segunda a sexta das 11h às 19h / Sábado 10h às 18h / Domingo e feriados não há funcionamento. - Rua dos Andradas, 1001 - Centro

Locais de venda - com taxa de conveniência

Pontos de venda no link: www.ticketmaster.com.br/shwPDV.cfm

Central Ticketmaster: por telefone, entrega em domicílio (taxas de conveniência e de entrega) - 4003-8282 (válido para todo o país), das 9h às 21h - segunda a sábado.

Pela Internet: www.ticketmaster.com.br (entrega em domicílio - taxas de conveniência e de entrega)

Formas de Pagamento:

Dinheiro, cartões de crédito American Express, Visa, MasterCard, Diners e Cartões de Débito Visa Electron e Rede Shop.

São Paulo

Local: Estádio do Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1 - Morumbi - São Paulo (SP). Única apresentação: 30 de janeiro de 2010. Horário Show Metallica: 21h30. Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos; 12 anos a 15 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); a partir de 16 anos: permitida a entrada (desacompanhados). Capacidade: 68.000 lugares. Meio de Pagamento Preferencial: Credicard . Acesso para deficientes

Preços dos ingressos inteira e meia-entrada

Pista R$250,00 R$125,00

Pista Vip R$500,00 R$250,00

Cadeira Inferior R$250,00 R$125,00

Cadeira Superior R$300,00 R$150,00

Arquibancada vermelha especial R$190,00 R$ 95,00

Arquibancada azul/vermelha R$170,00 R$ 85,00

Arquibancada laranja R$150,00 R$ 75,00

Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet ou telefone). Limitação de venda a estudantes em 30% da capacidade do local.

Clientes dos cartões Citibank, Credicard e Diners que efetuarem compra via internet ou telefone Ticketmaster até 72 horas antes do evento, serão isentos de taxa de entrega.

Vendas limitadas a 8 ingressos por pessoa

Horário de abertura das vendas

As vendas serão abertas no dia 01 de dezembro nos seguintes horários, de acordo com os locais:

Internet (informações e vendas) - Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br), a partir da meia-noite

Telefone para vendas - 4003-8282 (válido para todo o país), às 9h

Pontos de Venda Ticketmaster - www.ticketmaster.com.br/shwPDV.cfm, às 10h

Bilheteria Oficial - Estacionamento Credicard Hall, às 12h (meio-dia)

Bilheteria oficial - sem taxa de conveniência

Estacionamento anexo ao Credicard Hall - diariamente, das 12h às 20h - Av. das Nações Unidas, 17.981 - Santo Amaro - São Paulo (SP)

Locais de venda - com taxa de conveniência

Pontos de venda no link: www.ticketmaster.com.br/shwPDV.cfm

Central Ticketmaster: por telefone, entrega em domicílio (taxas de conveniência e de entrega) - 4003-8282 (válido para todo o país), das 9h às 21h - segunda a sábado.

Pela Internet: www.ticketmaster.com.br (entrega em domicílio - taxas de conveniência e de entrega)

Formas de Pagamento:

Dinheiro, cartões de crédito American Express, Visa, MasterCard, Diners e Cartões de Débito Visa Electron e Rede Shop.