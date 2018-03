Metallica vai tocar com dois baixistas no Hall da Fama

DETROIT (Billboard) - Parece que o Metallica será uma banda com dois baixistas na cerimônia do sábado, em Cleveland, em que o grupo será incluído no Hall da Fama do Rock and Roll.

Um dia depois de o ex-baixista da banda Jason Newsted ter dito ao Billboard.com que seu substituto Robert Trujillo não participaria da parte da cerimônia em que a banda vai tocar, um porta-voz da Warner Bros, a gravadora do Metallica, esclareceu que "ambos, Jason e Robert, vão tocar as canções do Metallica na cerimônia".

O porta-voz não indicou, no entanto, quais serão as canções, nem se Newsted e Trujillo estarão no palco juntos ou separadamente.

O Metallica viajará de avião de Paris, onde a banda tocou na quarta e quinta-feira, e pretende ensaiar com Newsted na passagem de som, na sexta-feira.

No início da semana, Newsted - que foi baixista do Metallica de 1986 a 2001 - disse que, quando Lars Ulrich o convidou para tocar na cerimônia, o baterista lhe disse: "Robert não vai tocar. Ele quer estar presente como fã também e quer ver a banda que fez o álbum 'negro' (o álbum 'Metallica, de 1991)."