Metallica vai para Salão da fama do Rock nos EUA

O grupo californiano de heavy metal Metallica, fundado em 1981 e com mais de 100 milhões de discos vendidos, entrará este ano no Salão da Fama do Rock and Roll, informou nesta quinta-feira a organização. O Metallica, envolvido nos últimos meses na promoção internacional de seu novo disco, Death Magnetic, é considerado o grupo de heavy metal mais influente da história. Além do Metallica, entraram no hall da fama do rock em 2009 o guitarrista Jeff Beck e a banda de soul e blues Little Anthony & The Imperials, mundialmente conhecida pela música Tears on my pillow. A cerimônia de entrada acontece em 4 de abril e pela primeira vez desde 1997 acontecerá em Cleveland, no estado de Ohio, onde se encontra o museu do Salão da Fama do Rock and Roll. Geralmente o evento ocorria em Nova York.