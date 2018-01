Metallica toca 'Enter Sandman' em um supermercado dos EUA

Imagina só a cena: você vai ao supermercado e, quando se dirige à sessão de congelados, dá de cara com ninguém menos que o Metallica. E o melhor: a rádio (geralmente brega) começa a tocar o clássico Enter Sandman e a banda dá uma canja ao vivo.

Essa a sensação de um grupo sortudo de pessoas que fazia suas compras em um estabelecimento de Los Angeles, na tarde da última quinta-feira, 14.

A banda estava acompanhada do comediante Billy Eichner, o que leva a crer que a performance no supermercado pode ser parte do programa do apresentador, Billy On The Street.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente a banda usou instrumentos de brinquedo para tocar também Enter Sandman, no programa de Jimmy Fallon.