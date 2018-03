Metallica terá ex-baixista Newsted em cerimônia do Hall da Fama

DETROIT (Billboard) - A notícia de que Jason Newsted vai tocar com o Metallica outra vez neste fim de semana pegou muitas pessoas de surpresa -- especialmente o próprio Jason Newsted.

Newsted foi baixista do Metallica entre 1986, quando assumiu o lugar do falecido Cliff Burton, até 2001. Ele disse que tinha expectativas modestas quanto a seu papel na cerimônia de entrada da banda no Hall da Fama do Rock and Roll, que acontece em Cleveland, no sábado.

"Eu estava pensando apenas em ir, ficar bonito de terno, curtir minha família, subir ao palco e receber o prêmio, dizer algumas palavras simpáticas...", disse ele.

Mas então, na quinta-feira passada, ele recebeu um telefonema do baterista Lars Ulrich que mudou tudo.

"Ele disse: 'Queremos que você toque conosco'", contou Newsted. Ulrich lhe disse que Robert Trujillo, o baixista atual do Metallica, "'não vai tocar. Queremos que você toque.' A primeira coisa que perguntei foi 'como o Robert ficou com isso? O que ele achou? Não quero criar nenhum clima negativo. Quero que fique tudo legal.'"

"Ulrich falou: 'Não, ele concordou, cara. Ele quer estar lá como fã e quer ver a banda que criou o álbum negro ('Metallica', de 1991). Tá tudo bem, todo o mundo concordou. Vamos fazer rock!'. Eu disse 'ok'."

Antes do telefonema de Ulrich, porém, Newsted diz que não tinha nada contra a idéia de o Metallica tocar na cerimônia com sua formação atual.

"Achei que eles deveriam ir como a banda atual e representar o Metallica", disse o baixista, "porque eles estão fortes agora, juntos. Esses quatro caras do Metallica estão quebrando tudo. Não é toda hora que o Hall da Fama pode receber uma banda que está em plena forma, como essa."

Newsted vai enviar a Cleveland o equipamento amplificador que usou quando era do Metallica, além do baixo Sadowski de cinco cordas que, observou, "já tocou mais canções para o Metallica que qualquer outro baixo no mundo". O grupo pretende fazer um ensaio e passagem de som na noite de sexta, e no sábado tocará "algo velho e algo novo", se bem que as duas canções serão da época em que Newsted era da banda.

Toda a família de Newsted vai estar presente na cerimônia no Hall da Fama, e ele antevê ansiosamente "uma reunião familiar incrível" com pessoas ligadas à banda, a seus negócios e à imprensa, seus conhecidos do passado, que o Metallica chamou para o evento.

"Vai ser uma grande festa para nós", disse Newsted. "Estou nas nuvens, cara. Acho que este vai ser meu maior troféu. Claro que os Grammy são importantes, mas tenho a impressão de que este vai ser um pouco mais."

Reuters/Billboard