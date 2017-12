Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax farão turnê juntos em 2010

DETROIT, EUA (Billboard) - Os Quatro Grandes do Heavy Metal -- Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax -- farão uma turnê juntos. Pelo menos na Europa.

Após semanas de rumores, as quatro bandas anunciaram que vão participar do festival itinerante Sonisphere, começando em Varsóvia, em 16 de junho, e continuando três dias depois em Praga. Outras apresentações dos Quatro Grandes no Sonisphere devem ser anunciadas nas próximas semanas.

Por enquanto o site do festival (sonisphere.com) cita 15 apresentações, incluindo escalas de duas noites cada em Sofia, Bucareste, Istambul e Knebworth, na Grã-Bretanha. Não foram divulgados shows dos Quatro Grandes nos Estados Unidos.

O Slayer e o Megadeth também vão se unir na turnê Carnage, que terá 26 escalas na América do Norte e começará em 18 de janeiro em Seattle. O Metallica já viajou extensamente em 2009 pelos EUA.

"Quem teria imaginado que, mais de 25 anos após o surgimento do thrash metal, seus quatro maiores nomes não apenas ainda estariam em ação e mais populares do que nunca, como iriam tocar juntos pela primeira vez", disse o baterista do Metallica, Lars Ulrich, em comunicado.