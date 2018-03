Metallica libera álbum para videogame 'Guitar Hero' DENVER (Billboard) - Todas a músicas do novo disco do Metallica, "Death Magnetic", ainda a ser lançado, estarão disponíveis para download para o videogame "Guitar Hero III" e sua sequência, "Guitar Hero World Tour". Os downloads poderão ser feitos a partir do dia do lançamento do disco, que ainda não foi definido, disse a banda em seu site. A Microsoft também mencionou a disponibilidade das músicas durante um evento sobre jogos em Los Angeles. Um jogo "Guitar Hero" dedicado só ao Metallica também faz parte dos planos, mas ainda não se sabe quando será lançado. Recentemente, chegou ao mercado um jogo especial do Aerosmith.