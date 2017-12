Metallica lança versão oficial de 'Lords of The Summer'; ouça

A uma semana da apresentação no festival Glastonbury, o Metallica lançou nesta sexta-feira, 20, a versão oficial da música. Lords of The Summer - First Pass Vacation. A canção, que fará parte do novo disco da banda, tem mais de 8 minutos de duração e foi tocada pela primeira vez durante um show em Bogotá, na Colômbia, em março.

O Metallica é uma das principais atrações do Glastonbury deste ano. O quarteto, que sobe aos palcos no próximo sábado, dia 28, foi alvo de muitas críticas recentemente. Alex Turner, do Arctic Monkeys, foi um dos primeiros a reclamar da escolha, dizendo que a banda "não acrescenta nada ao festival".

Já o vocal da banda Pulp, Jarvis Cocker, afirmou estar receoso com o show do grupo, dizendo que pode ser um pouco "agressivo" para o clima da plateia e do festival.

O fundador do Glastonbury, Michael Evans, defendeu o grupo e afirmou que o show será memorável. "Nenhuma banda na história do festival esteve com tanta vontade assim de tocar. Eles farão o melhor show do mundo", disse Evans.

Mais polêmica. Defensores dos animais de diversas organizações ao redor do mundo criaram uma petição online para tentar banir a apresentação do Metallica na edição deste ano do Glastonbury. O motivo: a banda seria 'apoiadora' da caça de ursos. Tudo porque o vocalista do Metallica James Hetfield foi convidado para ser narrador da série The Hunt, do History Channel.

A série documenta a perseguição dos caçadores em uma ilha do Alasca, nos Estados Unidos, em busca do urso marrom de Kodiak, considerado um dos maiores mamíferos do planeta.