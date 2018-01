Metallica lança jogo com suas músicas para iPhone

O Metallica ampliou sua participação no universo dos jogos, já que lançou na terça-feira, 27, o jogo "Tap Tap Revenge: Metallica" para iPhone, com o qual o público pode tocar a tela acompanhando as músicas da banda.

Em maio deste ano, o grupo de rock já havia ganho uma versão exclusiva do jogo Guitar Hero para diversos consoles domésticos. Segundo o baterista Lars Ulrich, o grupo explora o mercado de jogos como forma de se aproximar do público jovem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.