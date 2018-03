Metallica, fim da turnê com violência em Bogotá

O grupo de heavy metal, que passou pelo Brasil em sua turnê pela América Latina vai fazer o último show da temporada em um estádio de beisebol de Caracas para 50 mil pessoas em meio a um reforço na segurança, com polícia metropolitana, serviços de proteção civil e bombeiros, como informa a agência France Press.

Tudo isso, por que o show de quarta-feira à noite levou a polícia a prender 170 pessoas por distúrbios e vandalismo do lado de fora do Parque Simón Bolívar. Todos foram libertados no dia seguinte, mas há relatos de que alguns policiais e fãs ficaram feridos. A polícia investiga um grupo no Facebook que haveria planejado a confusão entre as pessoas que não tinham ingressos para o show, que foi visto por 35 mil pessoas.